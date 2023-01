Alba holt ausrangierte Weihnachtsbäume in Braunschweig ab

Braunschweig. Alle Termine auf einen Blick: Abholaktion zwischen dem 9. und 24. Januar. In der Innenstadt geht’s los. Aber was passiert dann mit den Bäumen?

An vielen Straßen in Braunschweig liegen bereits ausrangierte Weihnachtsbäume.

In der kommenden Woche beginnt Alba mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume im gesamten Braunschweiger Stadtgebiet. Die Abholung erfolge in der Früh- und Spätschicht, kündigt das Unternehmen an. Anwohner werden daher gebeten, die Bäume gut sichtbar und vollständig abgeschmückt erst am Tag der Abholung bis 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Start ist in den Stadtteilen mit hoher Einwohnerdichte wie Innenstadt und Nordstadt. Alba bittet darum, die Bäume gesichert an die Straße zu legen, damit der Verkehr nicht gefährdet wird. Wichtig: Weihnachtsbäume mit einer Höhe von über zwei Metern müssen gekürzt und von der Wurzel befreit sein.

Laut Geschäftsführer Matthias Fricke kommen in Braunschweig jedes Jahr mehr als 200 Tonnen Weihnachtsbäume zusammen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über zwölf Arbeitstage verteilt im Stadtgebiet unterwegs und gewährleisten so eine rasche Entsorgung der Bäume“, sagt er.

Braunschweiger Weihnachtsbäume werden zu Strom und Wärme umgewandelt

Anders als viele vermuten, werden ihm zufolge nur die von Händlern nicht verkauften Weihnachtsbäume als Futter für Zootiere genutzt. So werde sichergestellt, dass die Tiere nicht durch übersehene Schmuckreste in Gefahr geraten. „Für das stoffliche Recycling sind Nadelbäume aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres geringen Anteils an Cellulose nur bedingt geeignet“, so Fricke. „Sie werden daher vorrangig der energetischen Verwertung zugeführt.“

Das heißt: Die Bäume werden mit Spezialmaschinen geschreddert, in Container abgefüllt und kommen anschließend in Biomassekraftwerke. „Energieerzeugende Unternehmen wandeln sie in ihren Öfen zu Strom und Wärme um“, erläutert Fricke. „Als Alternative zu fossilen Brennstoffen liefern sie so einen Beitrag zum Umweltschutz.“

Alle Abhol-Termine in Braunschweig im Überblick

9. Januar: Innenstadt und Nordstadt (inkl. Innerhalb der Umflutgräben, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Nordbahnhof, Neues Hochschulviertel und Altes Hochschulviertel)

Innenstadt und Nordstadt (inkl. Innerhalb der Umflutgräben, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Nordbahnhof, Neues Hochschulviertel und Altes Hochschulviertel) 10. Januar: Östliches und Westliches Ringgebiet (inkl. Am Hagenring und Prinzenpark, Wilhelmitor-Nord und -Süd, Petritor-Ost, -West und -Nord)

Östliches und Westliches Ringgebiet (inkl. Am Hagenring und Prinzenpark, Wilhelmitor-Nord und -Süd, Petritor-Ost, -West und -Nord) 11. Januar: Viewegs Garten, Bebelhof und Mascherode (inkl. Bürgerpark, Hauptfriedhof, Hauptbahnhof, Zuckerberg und Mastbruch)

Viewegs Garten, Bebelhof und Mascherode (inkl. Bürgerpark, Hauptfriedhof, Hauptbahnhof, Zuckerberg und Mastbruch) 12. Januar: Heidberg, Melverode, Stöckheim

Heidberg, Melverode, Stöckheim 13. Januar: Weststadt, Timmerlah, Geitelde, Stiddien, Broitzem (inkl. Hermannshöhe, Rothenburg und Weinberg)

Weststadt, Timmerlah, Geitelde, Stiddien, Broitzem (inkl. Hermannshöhe, Rothenburg und Weinberg) 16. Januar: Bienrode, Waggum, Bevenrode, Wenden, Thune, Harxbüttel

Bienrode, Waggum, Bevenrode, Wenden, Thune, Harxbüttel 17. Januar: Südstadt, Rautheim, Lindenberg

Südstadt, Rautheim, Lindenberg 18. Januar: Volkmarode, Hondelage (inkl. Volkmarode, Dibbesdorf und Schapen)

Volkmarode, Hondelage (inkl. Volkmarode, Dibbesdorf und Schapen) 19. Januar: Veltenhof, Rühme (inkl. Hafen, Rühme-West und -Ost, Vorwerksiedlung)

Veltenhof, Rühme (inkl. Hafen, Rühme-West und -Ost, Vorwerksiedlung) 20. Januar: Lehndorf, Watenbüttel, Schunteraue (inkl. Alt-Lehndorf, Siedlung Lehndorf, Ölper Holz, Kanzlerfeld, Bundesanstalten, Völkenrode, Ölper, Schuntersiedlung und Kralenriede)

Lehndorf, Watenbüttel, Schunteraue (inkl. Alt-Lehndorf, Siedlung Lehndorf, Ölper Holz, Kanzlerfeld, Bundesanstalten, Völkenrode, Ölper, Schuntersiedlung und Kralenriede) 23. Januar: Lamme, Rüningen, Leiferde, Gartenstadt (inkl. Am Südsee)

Lamme, Rüningen, Leiferde, Gartenstadt (inkl. Am Südsee) 24. Januar: Wabe-Schunter (inkl. Gliesmarode, Riddagshausen, Querum, Querumer Forst, Pappelberg)

Mehr Infos gibt es hier: www.alba-bs.de oder 8862-0.

