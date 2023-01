Braunschweig. Ein Mann brach sich die Beine und das Becken. Braunschweigs Polizei fand den Verletzten in einem Hinterhof. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Im Hinterhof der Volksbank-Filiale am Berliner Platz ist am 29. Dezember ein Mann schwer verletzt aufgefunden worden. (Archivbild)

Polizei Braunschweig Braunschweig: Polizei findet Schwerverletzten am Berliner Platz

Auf dem Hinterhof der Volksbank-Filiale am Berliner Platz in Braunschweig hat die Polizei am 29. Dezember einen verletzten 50-Jährigen gefunden. Der Braunschweiger hatte sich die Beine und das Becken gebrochen und sich zudem eine Rückenverletzung zugezogen. Ein Zeuge hatte zuvor Polizei und Notdienst verständigt. Gerufen wurden die Beamten der Mitteilung zufolge gegen 6.42 Uhr.

Der Mann wurde in das Klinikum Holwedestraße gebracht und umgehend operiert. Wegen seiner Verletzungen konnte der 50-Jährige bis heute nicht zu den Verletzungen befragt werden. Die große Frage sei nun, so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung, wie sich der Mann derart schwer verletzte – die Hintergründe und die Umstände des Sturzes liegen für die Polizei noch im Dunkeln.

Deshalb sucht die Braunschweiger Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 476-3515 auf.

