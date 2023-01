Braunschweig. In unserem Medienhaus findet am Samstag das Braunschweiger Qualifikationsturnier der VGH Masters statt. Gezockt wird Fifa 23 auf der Playstation.

Am Wochenende steht in Braunschweig E-Sport im Fokus: Das Qualifikationsturnier der VGH Masters steht an. 30 Teams sind dabei.

Livestream der VGH Masters in Braunschweig

E-Sport-Turnier VGH Masters in Braunschweig – das Turnier im Stream verfolgen

In großer Runde spielen im Medienhaus von Funke Medien Niedersachsen am Samstag ab 14 Uhr Braunschweiger E-Sportlerinnen und E-Sportler in der Fußball-Simulation Fifa die besten Gamer aus. 30 Teams sind gemeldet, womit die maximale Kapazität erreicht ist. „Wir mussten Anfragen ablehnen“, berichtet Atakan Koctürk. Er ist E-Football-Beauftragter des NFV-Kreises Braunschweig und beim Turnier für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Ursprünglich war zwar, wie bei der richtigen Fifa-Weltmeisterschaft oder in Europapokalwettbewerben, mit 32 Teams für die Gruppenphase kalkuliert worden. „Doch das hätte die räumlichen Möglichkeiten am Veranstaltungsort überschritten“, begründet Koctürk die Entscheidung zur Verkleinerung des Wettbewerbs, der im K.o.-Modus am Abend entschieden wird.

Erfreut zeigt er sich, dass nach 28 männlichen 2er-Teams bei der vorherigen Auflage diesmal auch erstmals ein Frauenteam dabei ist. Koctürk findet es wichtig, denn E-Sport sei auch bei Frauen immer beliebter. „Das wird ein cooles Event, wir haben Bock“, sagt der Organisationsleiter. Für die technische Umsetzung ist Noah Ebel mit an Bord.

Unser Erfahrungsbericht aus 2022: Kann ich Braunschweigs Fifa-Meister werden?

„Die Technik bringen wir mit“, erklärt Koctürk, dass nichts mitgenommen werden muss. Zumal das Event durch Sponsoren finanziell getragen wird. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. „Wir freuen uns, dass die Braunschweiger Zeitung sich um einen Foodtruck gekümmert hat, der am Veranstaltungstag Speisen anbietet“, sagt Koctürk, der mit interessiertem Publikum rechnet. Zudem werden zwei E-Sport-Profis von Eintracht Braunschweig die Veranstaltung besuchen.

Einzige Anmeldevoraussetzung war, dass mindestens eine Person aus dem gemeldeten Duo in einem Braunschweiger Fußballverein Mitglied ist. „Die Sportlerinnen und Sportler treten dann beispielsweise für den BSV Ölper oder Rüningen an“, erzählt Koctürk. Gespielt werden kann auf der Konsole mit einer beliebigen Mannschaft aus dem Fifa-Universum. „Die Teilnehmenden können bei jedem Spiel neu entscheiden, ob sie beispielsweise mit dem FC Basel oder Eintracht Braunschweig spielen.“ Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Turnier auf Landesebene.

tri

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de