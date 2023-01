Auch in Braunschweig: Demo gegen Abriss von Lützerath

Braunschweig. Das Klimanetzwerk ruft am Samstag zu einer Kundgebung auf. Das Ziel: Für den Erhalt des Dorfes in NRW kämpfen, weiteren Braunkohleabbau stoppen.

Eine Impression vom letzten Klimastreik von „Fridays for Future“ in Braunschweig im Oktober 2022.

Bundesweit wird in diesen Tagen in mehr als 40 Städten gegen die Räumung und den Abriss von Lützerath protestiert. Auch das Klimanetzwerk Braunschweig schließt sich nun den Protesten mit einer Kundgebung am Samstag, 7. Januar.

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen liegt nur wenige hundert Meter von der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Garzweiler II entfernt. Es soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. Gebäude und Grundstücke gehören bereits dem Energiekonzern RWE. Gegen den Abbau hat sich allerdings Widerstand formiert. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, leben Aktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Die Rede ist von rund 300 Aktivisten. Die Polizei bereitet sich bereits seit Tagen auf eine mögliche Räumung vor.

Zum Abschluss sollen in Braunschweig viele Kerzen leuchten

Beginn der Aktion in Braunschweig ist am Samstag um 14.30 Uhr am Brunnen auf der Friedrich-Wilhelm-Straße. Von dort soll um 15 Uhr ein Demonstrationszug zu den Parteibüros von CDU und Grünen starten, kündigen die Organisatoren an – die beiden Parteien in Nordrhein-Westfalen seien für die Räumung von Lützerath verantwortlich. Anschließend wird eine Abschlusskundgebung wieder auf der Friedrich-Wilhelm-Straße stattfinden. Dabei wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ein X, das Symbol für den Erhalt aller Dörfer, aus Kerzen aufstellen.

Teil des Braunschweiger Klimanetzwerks sind die lokalen Gruppen von Fridays for Future, Parents for Future, Students for Future, Psychologists for Future, Ökologie for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace und Aufstand der Letzten Generation sowie die Bürgerinitiative Baumschutz und die Regionale Energie- und Klimaschutzgentur (reka).

Aktivist: Braunkohle ist einer der klimaschädlichsten Energieträger

In der Pressemitteilung der Braunschweiger Ortsgruppe von „Fridays for Future“ wird unter anderem Marten Reiß zitiert, Aktivist in Lützerath: „Wir dürfen jetzt nicht schweigen. Deshalb protestieren wir zusammen mit vielen tausend Menschen gegen den Abriss von Lützerath. Eine erfolgreiche Verhinderung der Räumung wäre ein dringend benötigter symbolischer Erfolg für die Klimabewegung! Nur wenn die Kohle im Boden bleibt, haben wir noch die Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.“

„Braunkohle ist einer der klimaschädlichsten Energieträger“, so Reiß. „Obwohl in Nordrhein-Westfalen der Kohleausstieg 2030 beschlossene Sache ist und eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung festgestellt hat, dass es nicht mehr notwendig ist, will der Energiekonzern RWE Lützerath abbaggern, um die darunter liegende Braunkohle zu fördern.“

Braunschweiger Klimanetzwerk will auch zur Großdemo am 14. Januar anreisen

Emilie Knapheide, Aktivistin bei „Fridays for Future“ Braunschweig, betont: „Wir können die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nicht mehr hinnehmen. Die Energiewende ist schon lange überfällig und die Entscheidung unserer Regierung zu Lützerath macht mich wütend. Deshalb gehen wir am Samstag in Braunschweig auf die Straße und reisen am 14. Januar zur Großdemonstration nach Lützerath!“

Ein Bündnis, zu dem neben Fridays for Future unter anderem auch Greenpeace und Campact gehören, rechnet nach eigenen Angaben mit Tausenden Teilnehmern bei der geplanten Demo am 14. Januar. Sie soll auch stattfinden, wenn eine Räumung bereits begonnen haben sollte. Den Angaben zufolge laufen noch Absprachen mit der Polizei. Das Braunschweiger Klimanetzwerk plant eine gemeinsame Anreise nach Lützerath.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de