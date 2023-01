Die alte Hundedame Kaja aus Braunschweig sucht liebe Leute

Ein Tierschicksal, das zu Herzen geht: Die fast 12-jährige Mischlingshündin Kaja wurde im Braunschweiger Tierheim abgegeben, weil ihr Besitzer gestorben war und niemand aus der Familie die alte Hündin übernehmen konnte. „Kaja ist eine etwas unsichere Hündin, die eine ruhige Umgebung ohne Kinder sucht“, teilt das Tierheim mit.

Kaja verstehe sich, so hätten die Vorbesitzer berichtet, nur bedingt mit anderen Hunden. „Es gibt sicherlich Artgenossen, mit denen sie sich auch ein zu Hause teilen würde“, sind die Tierheimmitarbeiter sicher. Die Sympathie müsse einfach stimmen. Kaja gehe noch gerne spazieren, aber aufgrund ihres Alters brauche sie keine sportlichen Einlagen mehr. Sie sollte in ihrem neuen Zuhause auch nicht allzu viele Treppen steigen müssen. Die Hündin könne stundenweise allein bleiben und sei stubenrein. „Kaja war früher sehr skeptisch bei fremden Personen, mittlerweile hat sich diese Skepsis deutlich gelegt. Wir suchen dennoch Hundehalter, die bereits ein bisschen Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen“, so das Tierheim.

Wer Interesse an Kaja oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de.

