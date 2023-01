Braunschweig: Trickbetrüger geben sich als Schrottsammler aus

Die Braunschweiger Kriminalpolizei ermittelt zu Fake-Schrottsammlern, die am Freitag ihr Unwesen trieben. (Symbolbild)

Braunschweig. Unbekannte haben am Freitag in Leiferde und Waggum Schmuck gestohlen. Sie wurden als vermeintliche Schrottsammler in die Wohnungen gebeten.