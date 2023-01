Karneval in Braunschweig: Rad-Engel werden gesucht

Braunschweig. Das Braunschweiger Karnevalskomitee sucht für den Schoduvel am Sonntag, 19. Februar, noch Rad-Engel, die die Fahrzeuge im Blick behalten.

Karnevalisten und Rad-Engel während des Schoduvel in Braunschweig.

Karnevalsumzug in Braunschweig

Das Komitee Braunschweiger Karneval sucht für den Karnevalszug am Sonntag, 19. Februar, verantwortungsbewusste Menschen, mindestens 18 Jahre.

Die Rad-Engel begleiten die Prunk- und Motivwagen des Komitees in karnevalistischer Verkleidung und achten darauf, dass keine Besucher versehentlich unter die Räder eines der Fahrzeuge geraten. Es wird laut Mitteilung eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Der Karnevalsumzug beginnt um 11.45 Uhr mit der Aufstellung in der Theodor-Heuss-Straße und ist spätestens um 17 Uhr in der Volkswagenhalle beendet. Telefonische Anmeldungen und weitere Infos bei Jörg Warneke, (0179) 4149387.

red

