Braunschweiger Radfahrerin wird von Straßenbahn erfasst

Symbolfoto: Eine Frau in Braunschweig wurde am Montagabend von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschliffen.

Eine Braunschweigerin ist am Montag von einer Straßenbahn erfasst und ein Stück mitgeschleift worden. Dabei wurde die Frau verletzt, so dass sie ins Krankenhaus musste. Das teilt die Polizei Braunschweig mit.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend. Um 18.40 Uhr fuhr die 45-jährige mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Gifhorner Straße stadtauswärts. Sie wollte ihren Weg weiter in Richtung Schwarzer Berg fortsetzen und überquerte die Gifhorner Straße an der Radfahrerfurt. Gleichzeitig fuhr die Straßenbahn der Linie 10 entlang der Gifhorner Straße, ebenfalls in Richtung stadtauswärts.

Straßenbahnfahrer bremst, aber die Bahn erfasst die Frau

Der 51-jährige Fahrer der Straßenbahn sah die Radfahrerin, gab noch ein Warnsignal und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß mit der Frau konnte er jedoch nicht verhindern. Die Radfahrerin stürzte und wurde noch ein Stück von der fahrenden Straßenbahn mitgeschleift, bis die Bahn zum Stillstand kam.

Die 45-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935.

Mehr aus Braunschweig und der Region:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de