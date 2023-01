Autobahnpolizei Autobahn-Staus in Braunschweig: A2 und A391 am Morgen betroffen

Mehrere kleinere Unfälle am Mittwochmorgen hat die Autobahnpolizei in Braunschweig auf Trab gehalten. Zwei Kollisionen gab es auf der Stadtautobahn 391 in Fahrtrichtung Norden. Es staut sich aus dem Grund aktuell zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Weststadt und dem Dreieck Braunschweig-Südwest. Wer also von der Autobahn 39 auf die Autobahn 391 auffahren möchte, braucht derzeit auch ein wenig Geduld. Die Fahrbahn soll jedoch zeitnah freigegeben werden.

Wegen des Reifenplatzers eines Lkw kommt es auf der Autobahn 2 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und Braunschweig-Watenbüttel in Fahrtrichtung Hannover zu einem Stau. Nach Angaben der Autobahnpolizei sei die Richtungsfahrbahn derzeit gesperrt. Die Lkw-Ladung, in diesem Fall Steine, müsse auf ein anderes Fahrzeug verladen werden. Erst dann könne die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

red

