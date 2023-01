Noch einige Tickets für Dieter Nuhr in Braunschweig erhältlich

Dieter Nuhr tritt am Freitag, 3. Februar, in der Volkswagen-Halle in Braunschweig auf.

Zweimal musste die Show wegen Corona abgesagt werden – aber nun ist es soweit: Der Kabarettist und Comedian Dieter Nuhr kommt mit seinem Programm „Kein Scherz! Update“ am Freitag, 3. Februar, in die Volkswagen-Halle in Braunschweig. Beginn ist um 20 Uhr. Einige Tickets sind noch verfügbar, vor allem in der Preiskategorie 3 für 34 Euro.

In der Ankündigung heißt es: „Das Leben ist kein Scherz, kann aber dennoch witzig sein. Dafür sorgt Dieter Nuhr. Dessen Fähigkeiten, selbst harten Zeiten heitere Seiten abzutrotzen, sind legendär. Nuhr ist streitbar, immer gut informiert und verfügt – was heutzutage gern für Ärger sorgt – über einen sehr individuellen Blick auf die Welt.“

„Dieter Nuhr hat mit Geheimdienstlern und Islamisten gesprochen“

Es ist Nuhrs zweiter „Auftritt“ innerhalb kurzer Zeit in Braunschweig. Erst im Herbst 2022 hatte die Öffentliche Versicherung auch seine andere Seite präsentiert und von ihm bearbeitete Landschaftsfotografien ausgestellt. Von 1981 bis 1987 studierte er Kunst (Malerei) an der Universität Essen, der ehemaligen Folkwangschule.

Aber zurück zu seinem aktuellen Bühnenprogramm: „Nuhr ist weitgereist, kennt alle Kontinente, hat mit Geheimdienstlern in Nordkorea ebenso gesprochen wie mit Islamisten im Jemen und Makaken in Kambodscha“, so die Veranstaltungsagentur. „Sein weltoffener Blick ist den Vertretern ideologischer Linientreue ein Dorn im Pelz. Nuhr weiß, dass die Dinge meist komplizierter sind, als sie in den Medien erscheinen. Dass er mit seinen witzigen Analysen meistens richtig liegt, wird von vielen oft erst Jahre später begriffen...“

„Er ist der Großmeister des befreienden Lachens“

Ein Bühnenprogramm brauche heute nach jedem Wochenende eine Runderneuerung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Ruckzuck werden neue Fronten eröffnet, neue Lachsäcke betreten die Bühne und neuer Irrsinn wabert durch die veröffentlichte Meinung.“ Nuhrs Programm befinde sich in stetigem Wandel. Ein Update folge dem Nächsten... Und erst Nuhrs Humor mache die verbissenen Nörgeleien unserer Zeit erträglich.

„Live ist er am besten: Dieter Nuhr schafft es, Schlaues von sich zu geben und trotzdem zum Brüllen komisch zu sein. Er beweist, dass sich Relevanz und Witz nicht ausschließen. Er schafft es immer wieder aufs Neue, dem gesteigerten Irrsinn der Zeit ein Lachen abzutrotzen. Er ist der Großmeister des befreienden Lachens. Seine Auftritt wirken therapeutisch, sind befreiend für die Seele und vor allem: extrem lustig.“

Karten gibt es unter www.nuhr.de, www.agentur-luehr.de, www.konzertkasse.de, www.eventim.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de