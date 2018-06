Nass wird’s

Schietwetter – das erwartet uns wohl am Wochenende. Und das, obwohl wir doch eigentlich die Mittsommernacht feiern sollten. In Schweden traditionell am Freitag zwischen dem 19. und 25. Juni – bei meiner Familie wird hingegen gerne am Samstag, nach dem 21. Juni gefeiert. Woher die Begeisterung?...