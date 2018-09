Opfer des Erfolgs

Erinnern Sie sich noch an den Sommer 2012? Revolutionäres geschah in Braunschweigs Innenstadt: Damals wurden 20 sprechende Mülltonnen aufgestellt. Warf man Abfall in die Mülltonne, wurde man mit einem elektronischen Fiepen, Piepen oder Monster-Gurgeln belohnt. Die Aufsteller versprachen: Um etwa...