Von Narrenbäumen und Luftwurzeln

Ja, was ist denn das? Da wehen riesige Transparente im Wind. Sie sind schwarz-weiß gehalten und baumeln in Bäumen. Und was ist auf den sechs Quadratmeter großen Fotos zu sehen? Bäume. Ich gehe näher hin, um mir den Baum im Baum genauer anzuschauen und entdecke auf dem Foto eine zarte junge Frau,...