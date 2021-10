Papierwust und kein Ende – wie bringt man da Ordnung rein?

Eine Geschäftsgründung findet auf unterschiedliche Art und Weise statt. Man übernimmt ein bestehendes Geschäft und profitiert von den Ratschlägen des Vorgängers oder man fängt ohne jegliche Erfahrung an und baut das Ganze auf. So war es bei mir. Aus der Not heraus beschloss ich, mich selbstständig zu machen. Unmittelbar nach der Anmeldung des Geschäfts folgte eine Flut von Schreiben, die mich zwang, einen größeren Briefkasten anzuschaffen. Von dort aus wanderten die Briefe unsortiert in einen Karton. Dabei dachte ich, mir in wenigen Tagen Zeit zu nehmen, um sie zu bearbeiten. Das Geschäft wuchs und der Papierberg auch.

Ich suchte ein Büro außerhalb meiner Wohnung und brachte alle Kartons dorthin. Eines Tages stand ich allein vor den Kartons und den Ordnern, die mittlerweile dick und zahlreich geworden waren. Wenn eine Behörde ein Papier von mir anforderte, geriet ich in Panik, weil ich es nie ohne großen Aufwand finden konnte. „Du schaffst es nie allein, hier Ordnung reinzubringen!“, dachte ich und rief eine Freundin an, die in der Verwaltung der TU Braunschweig arbeitete: „Ich brauche eine Bürohilfe. Kennst du jemanden, der oder die mir helfen kann?“ Sie versprach, sich umzuschauen und sich zu melden.

Einige Tage später rief sie mich an: „Rita, eine Freundin von mir, ist Rentnerin. Sie würde dir helfen.“ Ich traf mich mit Rita im Büro: „Hier sind die Ordner. Die Unterlagen müssen sortiert werden. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich brauche eine Struktur. Wir müssen die Unterlagen grob unterteilen: privat, Schriftsteller und Sowjethaus.“ Nachdem sie sich über den Umfang der Arbeit informiert hatte, sagte sie: „Wir fangen von vorne an. Ein Büro braucht Büromaterial. Ich hätte gerne Bleistifte, Locher, Ordner, Klebstoff und Büroklammern.“ Sie hatte einen Schlüssel erhalten und konnte kommen, wann es ihr passte. Wir vereinbarten einen wöchentlichen Termin, um uns zu treffen.

Erstes Treffen: „Ich steige nicht durch. Ist das hier wichtig? Wo soll ich dies einteilen?“ Ich erkannte aufkommende Verzweiflung, die ich ignorierte. Ich war selbst verzweifelt. Zweites Treffen: „Die Arbeit hier ist deprimierend. Das macht keinen Spaß. Ich möchte das nicht weitermachen.“ Sie kündigte.

Was nun? Ich machte einen Aushang an der Universität. Niemand rief an. Ich kam zu dem Entschluss, dass die Aushilfe, die ich brauchte, nicht nur Büroarbeit beherrschen, sondern auch gut in Deutsch sein sollte. Ich ging zum Institut für Germanistik und fragte einen Professor, ob er mir jemanden empfehlen könne. Er überlegte und vermittelte mir einen Studenten, der mir zwei Jahre lang half. Dann war sein Studium 2017 zu Ende und er ging.

Das Chaos nahm erneut seinen Lauf, allerdings nicht mehr so stark wie vorher, weil der Student ein bisschen Struktur geschaffen hatte. Dann kam die Pandemie. Der Stillstand. Ich beschloss, endlich Ordnung in meine Sachen zu bringen. Ordner und Kartons runter vom Dachgeschoss. Der Boden im Büro war voller Papier. Ich ging jeden Tag hin, öffnete die Tür, setzte einen Fuß hinein und verließ rückwärts den Raum. Wenn ich meinen inneren Schweinhund überwunden hatte und im Büro blieb, schaltete ich den PC an, um mich abzulenken.

So surfte ich eines Tages in einem Sozialnetzwerk. Dort sah ich eine alte Nachricht, die Marion mir 2018 geschrieben hatte. Ich hatte sie während eines Vorstellungsgesprächs in einer Firma kennengelernt. Ich beantwortete die Nachricht und sie schrieb zurück, dass sie sich selbstständig gemacht habe, um Selbstständigen bei der Büroarbeit zu helfen. Ich sagte: „Komm doch vorbei und schau dir mein Büro an!“ Gesagt, getan. Wir vereinbarten einen Termin.

Sie kam und sah sich um: „Für dich ist das Chaos. Für mich kein Problem.“ Nach vier Wochen kam die Struktur, auf die ich seit zehn Jahren gewartet hatte. Alle Ordner sind klar beschriftet. Jeden Tag freue ich mich nun, im Büro zu sitzen.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de