Gliesmarode: Polizist vereitelt Diebstahl in seiner Freizeit

Gliesmarode Eine 80-Jährige war am Montag das Ziel eines noch nicht identifizierten Täters in Gliesmarode. Durch den Polizeibeamten gestört ergriff er die Flucht.

In seiner Freizeit hat ein Polizist in Gliesmarode am Montagmittag einen Taschendiebstahl verhindert. Der Täter versuchte eine 80-jährige Frau in der Petzvalstraße zu bestehlen, wie die Polizei mitteilt.

Der Täter flüchtete in Richtung Querum

Der Polizist war mit seinem Rad in Richtung der Petzvalstraße unterwegs als ihm ein geparkter hellblauer Audi A4 auffiel, dessen Scheiben von innen beschlagen war. Ein Stück weiter fiel ihm Folgende Szene auf: Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann sprach eine ältere Frau an, die mit ihrem Rollator die Straße entlangging. Er zeigte ihr ein Blatt Papier, mit dem er die Sicht der Frau auf ihre Handtasche verdeckte. Während die 80-Jährige abgelenkt war, versuchte der Täter ihr Portmonnaie aus der Tasche zu entwenden.

Der Beamte erkannte die Situation und unterbrach den Mann, der versuchte die Flucht zu ergreifen. Kurz konnte der Beamte ihn zurückhalten, doch dann riss er sich los, sprang in den hellblauen Audi und fuhr in Richtung Querum davon. Den Geldbeutel der Frau ließ er auf der Flucht zurück.

Der Täter ist circa 1,80 Meter groß und fuhr einen Wagen mit französischem Kennzeichen

Die Polizei beschreibt den Täter als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er sei von schlanker Statur, habe kurze schwarze Haare, dunkle Augen und einen dünnen Vollbart. Seinen Wagen beschreibt die Polizei als hellblauen Audi A4 mit französischem Kennzeichen. Das Kennzeichen beginnt mit den Buchstaben "AM".

Die Besatzung eines hinzugezogenen Streifenwagens leitete ein Strafverfahren gegen den noch nicht identifizierten Täter wegen versuchten Taschendiebstahls ein. red