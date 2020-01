Die Okerfüchse aus Groß Schwülper besuchen eine Tischlerei

Der Waldkindergarten Okerfüchse war unterwegs zu einer Tischlerei. Wie auch in den Vorjahren wurden die Okerfüchse liebevoll von Martin Mildner in seiner Schreinerei empfangen, heißt es in einem Bericht für die Presse. „Unser Ziel war es, dass jeder Okerfuchs sich eine kleine Schatztruhe baut,...