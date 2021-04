Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1

Traute Beier, 55 Jahre, Braunschweig: Vor kurzem war in der Braunschweiger Zeitung ein Bericht, dass der Stöckheimer Zoo wieder geöffnet hat, aber die Streichelwiese wegen der Corona-Regeln eine No-go-Zone ist. Daher nun mein Bild, mit der Hoffnung, dass auch in absehbarer Zeit wieder mit den Zicklein gekuschelt werden darf. Gerade für die Kinder ist das Streicheln und Füttern der Tiere ein so schönes Erlebnis! Aber trotz Corona ist Träumen erlaubt und so wollte ich ein hoffnungsfrohes, optimistisches Frühlingsbild malen. Was ist also zu sehen auf dem Bild: Eine Träumerin, die entspannt auf einer Osterwiese liegt und vom Besuch im Streichelzoo träumt...

Foto: Traute Beier