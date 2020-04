Leserfotos vom 13.04. - 19.04.2020

Welch eine große Freude im Arbeitsalltag in der ambulanten Pflege! Da hat mich die Bürgerstiftung Braunschweig doch tatsächlich mit einem Dank und ein einem Mundschutz in einem Treppenhaus überrascht. Herzlichen Dank an die fleißigen Helfer. Echt klasse!

Foto: Catrin Mitschke, Braunschweig