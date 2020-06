Leserfotos vom 15.05 - 21.06.2020 - Teil 2

Dieses Bild entstand im April 2020 (kurz vor Corona) bei meinem Bundespolitischen Freiwilligendienst der Bundesrepublik Deutschland (weltwärts) in Uganda, School for the Deaf and Blind. In Zeiten "black lives matter" finde ich ein sehr passendes Foto.

Foto: Nina Jürgens, Königslutter am Elm