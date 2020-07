Leserfotos vom 27.07. - 02.08.2020

Feuer und Wasser - so kündigte der Himmel mit Sonnenuntergang den Übergang in die Nacht und das Wetter für den Dienstag über den mystischen Lübbensteinen - Hünengräber bei Helmstedt an.

Foto: Alfred Gogolin, Helmstedt