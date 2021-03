Leserfotos vom 22.03. - 24.03.2021

Man kann über den Schnee sagen was man will: er bringt die Leute zusammen. In der Juluius-Leber-Str: Bewohner machen spontan den Wendehammer frei. (Foto vom 09.02.2021, Nachtrag aus der Zeit des Hackerangriffs)

Foto: Reinhold Jenders, Salzgitter