Leserfotos vom 19.04.2021 - 21.04.2021

In den letzten Jahren, die allesamt mild waren, haben sich die Eisvögel in Deutschland sehr gut vermehrt. Deshalb konnte man an fast jedem Gewässer in unserer Region Eisvögel sehen. Anfang diesen Jahres waren allerdings alle Seen für ca. 10 Tage zugefroren, genauso wie langsam fließende Bäche und Flüsse. Vermutlich sind deshalb viele Eisvögel verhungert, da der Eisvogel nur lebende Fische frisst. Zur Zeit sieht man nur noch wenige Eisvögel bei uns in der Region. Das ist sehr schade, da der Eisvogel, einer der beliebtesten Vögel Deutschlands ist, insbesondere für Hobbyfotografen. Da die Reproduktionsrate von Eisvögeln besonders hoch ist, bestehen gute Chancen, dass nach einigen milden Wintern wieder viele Eisvögel in unserer Region gesehen werden können.

Foto: Karlheinz Reichert