Leserfotos vom 03.05.2021 - 05.05.2021

Pünktlich am 1. Mai hat sich dieser Maikäfer bei uns im Garten in der Sonne gezeigt. Erinnert an meine Jugend - in der heutigen Zeit haben viele Kinder noch nie einen Maikäfer in freier Wildbahn gesehen.

Foto: Peter Mielke, Vechelde