Gifhorns neuem Abgeordneten Raulfs glückt Landtags-Start

Turnusmäßig wäre erst am 21. Januar ein neuer Landtag gewählt worden. Wegen der Turbulenzen in der Landespolitik ist Philipp Raulfs aber nun schon seit fast 100 Tagen als Landtagsabgeordneter gewählt. Wie der 26-jährige Hillerser in die Landespolitik gestartet ist, fragte ihn Redakteur Christian...