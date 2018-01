Nach einem Einbruch in Rühen sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Unbekannte brechen in Rühen in Bungalow ein

Unbekannte Täter haben bei einem Wohnungseinbruch in Rühen am Mittwochabend Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten eine Terassentür an der Rückseite eines Bungalows auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Bewohner waren nicht zu Hause.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 16.40 Uhr und 21.30 Uhr. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in Rühen bemerkt wurden, bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 0 53 71/98 00.