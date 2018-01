Angler müssen einen neuen Vorstand wählen

Gifhorn Die Jahreshauptversammlung des Angler-Sportvereins Gifhorn findet am Samstag, 3. Februar, von 14 Uhr an im Schießheim in Gifhorn (Schützenplatz) statt. Diese Versammlung ist von besonderer Bedeutung für den Verein, weil fünf Vorstandsmitglieder neu zu wählen sind. Die bisherigen Inhaber stehen...