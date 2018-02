Anklage: Gifhorner handelt mit Marihuana

Gifhorn Zwei Monate florierte der Drogenhandel eines heute 31-Jährigen in Gifhorn im Frühjahr 2016. Dann legte ihm die Polizei sein Handwerk. Von Dienstag an steht der Mann wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Hildesheim. Die Staatsanwaltschaft wirft...