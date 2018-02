Imke Byl spricht zum Thema Abtreibungsrecht

Gifhorn Beim nächsten Magenta-Treffen im Frauenzentrum Frauen(t)räume am Donnerstag, 22. Februar, geht es von 18 Uhr an um das Thema der Änderungen im Abtreibungsrecht, die Paragraphen 219a und 218 StGB. Dazu wird Imke Byl, neue Landtagsabgeordnete der Partei Bündnis 90/Die Grünen, im Frauenzentrum an der...