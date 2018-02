Papenteicher Eltern wollen Kinder zum Lessinggymnasium schicken

Die geplante Schulbezirksänderung des Landkreises sieht vor, Schüler aus dem nördlichen Papenteich künftig am Sybilla-Merian-Gymnasium in Meinersen einzuschulen – und nicht länger am Braunschweiger Lessinggymnasium. Damit will der Kreis die Schülerzahlen am SMG stärken, während die Stadt...