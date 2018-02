Gifhorner Kreistag fordert einen Erdölbohrstopp

Bohrungen nach Erdöl in Trinkwasserschutzgebieten, wie sie die Deutsche Erdöl AG (Dea) bei Hankensbüttel vorhat (unsere Zeitung berichtete), soll es auf absehbare Zeit nicht geben. Dafür hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch ein einmütiges Votum abgegeben.

„Trinkwasser hat Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen“, sagte Tobias Heilmann (SPD). Die Dea tue nichts Unrechtes, dennoch gebe es auch im Landtag bereits Gespräche mit der Gesellschaft, von den Bohrungen im Schutzgebiet Schönewörde abzusehen, so der Landtagsabgeordnete. Außerdem prüft das Land bereits ein generelles Verbot von Erdgas- und Erdölförderungen in solchen Gebieten.

Die Beurteilung soll noch dieses Jahr abgeschlossen sein – schon allein deshalb sprachen sich SPD, CDU, FDP und die Unabhängigen in einem gemeinsamen Antrag für ein Innehalten aus. Die Verwaltung soll beim Landesbergamt LBEG darauf hinwirken, dass bis zur Landtagsentscheidung keine weiteren Genehmigungen erteilt werden. Zudem soll sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung vom LBEG einfordern. „Die Grünen haben im Landtag ein Moratorium beantragt“, berichtete Christian Schroeder (Grüne). Die Aussagen der Dea in ihren Mitteilungen ließen ihn „schaudern“: „Die Wissen offenbar nicht, was genau sich unter ihren Füßen befindet.“

Auch die AfD fand, dass im Schutzgebiet „keine Bohrung etwas zu suchen“ hat, so Fraktionsvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes. Denn der Rohrbruch kürzlich bei Hankensbüttel habe gezeigt: „Technik ist nicht 100-prozentig beherrschbar.“ Der Antrag der Partei auf eine Resolution an die Landesregierung, generell Genehmigungen auch nicht für Probe- und Erkundungsbohrungen in diesen Gebieten auszustellen, wurde abgelehnt. Heilmann: „Die Anträge der AfD klingen ähnlich unseres Koalitionsvertrags. Sind sie abgeschrieben?“