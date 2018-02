Feueralarm in Ehra ausgelöst

Gifhorn Unterdessen besteht Brandgefahr in Ehra (Kreis Gifhorn). Im Blumenweg löste am Abend gegen 20 Uhr ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung aus. Vor der Tür ist Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr ist im Einsatz.