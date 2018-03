Diebe stehlen Motorrad in Gifhorn

Gifhorn Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in Gifhorn ein Motorrad der Marke BMW, Typ R 1200 GS Adventure. Es hat einen Wert von rund 13 000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 43-jährige Besitzer hatte das Krad unter einem Carport auf seinem Grundstück am Handwerkerwall, gegenüber der Einmündung zur Glaserstraße, geparkt. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 1 Uhr und 7.15 Uhr. Da das schwere Motorrad vermutlich auf einen Transporter oder Anhänger verladen wurde, bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder entsprechenden Fahrzeugen im Tatzeitraum sowie in den Stunden zuvor.

