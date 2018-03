Autounfall: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Die Fahrerinnen wurden in das Klinikum Gifhorn gebracht.

Bei einem Unfall auf der B 188 bei Gifhorn gab es am Samstagabend zwei Schwerverletzte. In den beiden beteiligten Fahrzeugen saßen jeweils Fahrerinnen, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Gifhorn auf Anfrage mit.

Einer der beiden Wagen kam aus ungeklärter Ursache zwischen den Abfahrten Celler Straße und Neubokel von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Verletzten wurden in das Gifhorner Klrankenhaus beziehungsweise ins Klinikum Braunschweig gebracht. Die Bundesstraße war für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Unterdessen ging auf der B 248 zwischen Jembke und Barwedel ein Auto in Flammen. Grund dafür war möglicherweise ein technischer Defekt.