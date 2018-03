Zwei Einbrüche: Täter hebeln Türen auf

Gifhorn Die Einbrecher dringen in Einfamilienhäuser in Gifhorn und Rötgesbüttel ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Gifhorn und in Rötgesbüttel sind am Sonntag, 4. März, bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher zwischen 13.15 und 13.45 Uhr zunächst die Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Am Luckmoor in Gifhorn auf, gelangten so ins Haus und durchsuchten einige Räume. Beim Betreten des Hauses lösten die Täter jedoch einen akustischen Alarm aus und flüchteten vermutlich ohne Beute. Ein Nachbar hatte sie noch vom Grundstück gehen sehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

Einen ähnlichen Vorfall hat es laut Polizei in Rötgesbüttel gegeben: Zwischen 14 und 15.15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße auf. Dort suchten sie nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Um Hinweise zu beiden Einbrüchen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bittet die Polizei in Gifhorn, unter der Telefonnummer Tel: (0 53 71) 98 00.