Gifhorn bietet Raum für Entfaltung

Die Wirtschaftsvereinigung Gifhorn stärkt den heimischen Unternehmern den Rücken. Mit Expertise und Abwechslung. An ihrer Spitze steht als ehrenamtlicher Vorsitzender Thomas Fast, hauptberuflich Leiter der Direktion Gifhorn in der Volksbank BraWo. Christian Franz sprach mit ihm über die Ziele der Wirtschaftsvereinigung.

Herr Fast, die Wirtschaftsvereinigung Gifhorn bündelt Interessen und Expertise von mehr als 120 Unternehmern aus Stadt und Kreis Gifhorn. Was ist die branchenübergreifende verbindende Klammer?

Die verbindende Klammer und gleichzeitig auch unser langfristiges Ziel ist der Mut, neue Wege zu gehen. Wir wollen eine Anlaufstelle für Unternehmer und Visionäre in Gifhorn und im Landkreis Gifhorn sein. In unserer Zeit der zunehmenden Spezialisierung kommen wir um Kooperationen nicht herum. In früheren Zeiten hat man einfach so ein Haus gebaut, mit Unterstützung der Nachbarn, Bekannten, Freunde und einigen wenigen Fachpersonen, die sich mit dem Bau eines Hauses auskennen. Heute brauchen Sie übertrieben gesagt für jede Schraube einen Spezialisten. Und der Schraubenspezialist muss auch ansatzweise die Sprache der anderen Spezialisten sprechen, damit das Haus so wird, wie Sie es wünschen. Der hohe Spezialisierungsgrad in allen Branchen bringt mit sich, dass die Fachpersonen, die Sie heute benötigen, zumindest Bekannte von Ihnen sind, noch besser Nachbarn oder Freunde.

Und dieses Vorgehen braucht Mut zu neuen Wegen der Zusammenarbeit und Kooperation. So können wir gemeinsam in dieser Region Dinge realisieren, von denen einige jetzt noch nicht mal zu träumen wagen.

Worin unterscheidet sich die freiwillige ehrenamtliche Wirtschaftsvereinigung von den stärker institutionalisierten Kammern?

Durch die Nicht-Institutionalisierung. Mit den Kammern streben wir ebenfalls eine Kooperation an und nutzen so das Know-how eines jeden. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir keine feste politische oder wirtschaftliche Position vertreten. Wir haben keine starren, verzweigten Strukturen und wollen auch keine. Wir wollen eine Anlaufstelle für Menschen mit Ideen sein. Wir wollen dazu beitragen, dass Vorhaben, die ein einzelner nur schwer umsetzen kann, Realität werden.

Welche Vorteile bietet der Standort Gifhorn aus Ihrer Sicht?

Der Standort bietet Raum für Entwicklung und Entfaltung im postindustriellen Sinn. Damit meine ich die mittelständische Unternehmenslandschaft, die auf Spezialisierung ausgerichtet ist. Innovationen in Handwerk, Bildung, Gastronomie, Landwirtschaft, Dienstleistung, Energie und Umwelt.

Und an welchen Standortvoraussetzungen gilt es noch zu feilen?

Alles was mit dem Stichwort Digitalisierung einhergeht. Ebenso besteht bei der Verbesserung der Infrastruktur noch Nachholbedarf. Dies gilt vor allem für den Nordkreis.

Welche Wünsche hätte die Wirtschaftsvereinigung an die kommunalen und regionalen Körperschaften wie Gemeinden, Städte oder den Regionalverband?

Rahmenbedingungen für Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, sollten weiter vorangetrieben werden. Mit anderen Kommunen und Gemeinden vernetzen und Lust auf mutigen Fortschritt haben. Ich könnte mir einen regelmäßigen Austausch untereinander sehr gut vorstellen. Hier hätten alle Seiten die Möglichkeit, Machbarkeiten und Zukunftsvisionen auszutauschen.

Großes Engagement widmet die Wirtschaftsvereinigung der Nachwuchsförderung. Welche Initiativen sind das genau? Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie zu kämpfen?

Hier haben wir als Erstes das Azubi-Netzwerk. Ein Projekt, welches eine Vernetzung der Spezialisten in spe bereits im Azubi-Status ermöglicht. Das sind übrigens alles Initiativen, die aus der Mitgliederschaft kommen. Wir bringen dabei Menschen und Ideen zusammen. So ist beispielsweise #GFisso entstanden, ein Netzwerk für Azubis, aber auch der „Praktikanten-Anforderungs-Button“, ein Gesundheitstag für Auszubildende, Hospitation von Azubis bei anderen Betrieben.

Beim Projekt „Mit Begeisterung zur Berufung“ stellen wir eine Verbindung zwischen Lehrern und Wirtschaft her, damit man die jeweiligen Bedürfnisse besser versteht.

Schwierigkeiten dabei sind unter anderem die recht großen Entfernungen des Flächenlandkreises. Das schränkt die Verfügbarkeit der Azubis ein. Einige Unternehmen sind noch nicht so ganz im „Netzwerk-Modus“ angekommen. Es gilt dabei, die Entwicklung jetzt zu erkennen, aufzubauen und mitzutragen. Der demografische Wandel kommt auch auf uns mit großen Schritten zu. Die Anfänge spüren wir gerade.

Unterstützen Sie über die Mitarbeitergewinnung hinaus auch das Unternehmertum, also etwa Firmenneugründungen oder altersbedingte Betriebsübergaben?

Bis jetzt hat sich aus der Mitgliederschaft noch keine Projektgruppe zu dem Thema gefunden. Wenn dies der Fall sein sollte, dann machen wir das sehr gern! Grundsätzlich stehen unsere Türen allen Menschen offen, die etwas bewegen wollen. Dabei bieten wir jede Unterstützung, die uns möglich ist. Der größte Nutzen für Gründer oder Übergeber ist der Eintritt in die WVGF und damit das persönliche Gespräch mit den Mitgliedern. Daraus ergeben sich dann neue Ideen oder Kontakte. Denken Sie nur mal daran, dass wir in unserer Mitgliedschaft auch Kontakte zu Unternehmensbeteiligungsgesellschaften haben. Das ist unser Prinzip. Wir wollen und können jedoch niemandem die Eigeninitiative abnehmen. „Wer fragt, gewinnt“, hat man früher gesagt.

Wir engagieren uns bereits seit einigen Jahren als Netzwerkpartner bei den „Gründertagen“ der IHK Lüneburg-Wolfsburg und versuchen dort Gründer durch unser Netzwerk zu unterstützen.

Gutes tut die Wirtschaftsvereinigung ja auch – also reden Sie mal darüber.

Da fällt mir der Ball der Wirtschaft ein. Mit diesem alle zwei Jahre stattfindenden Event wollen wir nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis schaffen, sondern stellen mit jeder Veranstaltung gezielt einem wohltätigen Zweck die Überschüsse als Spende zur Verfügung.

Aber auch „Gifhorn miteinander“, ein festliches Essen für ärmere Familien und Wohnungslose, soll in Zukunft einen festen Platz in unserer Jahresplanung haben. Wir arbeiten in der Region und fühlen uns auch verantwortlich für die Region.