Als nördlichster Standort der Mobilitäts- und Forschungsregion Braunschweig-Wolfsburg entwickelt sich Gifhorn unspektakulär, aber nachhaltig. Wer den leisen heimischen Stil mit Unscheinbarkeit verwechselt, hat Gifhorns Vorzüge nicht verstanden. Schrill, laut, groß und (vor)schnell können andere. Auf diesen Wettbewerb lässt sich nicht ein, wer hier lebt und arbeitet. Was aber sind dann Gifhorner Vorzüge? Es sind Ruhe, Gelassenheit, Konzentration, Verlässlichkeit, auch Weite und Weitsicht. Womöglich selbst Langsamkeit. Trendsetter finden sich hier eher selten. Aber was in Gifhorn entsteht, hat Hand und Fuß. Vielleicht ist der Landkreis für Mobilität und Autos das, was die abgeschiedenen Schweizer Täler für die mechanische Uhrenbranche sind – Reservate für Sorgfalt und das Denken über den Tag hinaus. Die heutige Ausgabe von „Arbeiten und Leben in Stadt und Landkreis Gifhorn“ rückt diese Voraussetzungen gedeihlichen Wirtschaftens in den Vordergrund. Abseits der inzwischen allseits beanspruchten Schlagworte „Laptop und Lederhosen“, die die damalige Landrätin Marion Lau schon 2014 augenzwinkernd mit „Hightech und Heide“ konterte, zeigt sie die Lebens- und Denkungsart der Gifhorner und ihre Arbeitsweise an handfesten Beispielen. Hier wird noch geackert. 1900 Menschen erwirtschaften in der Landwirtschaft 84 Millionen Euro. 2400 Gifhorner sind freundliche Gastgeber. Tourismus bringt 41 Millionen Euro Wirtschaftsleistung. Und weil viele Leser nach der vergangenen Ausgabe fragten: Ja, hier kommen die schönen Landcafés. Mit ein bisschen Mobilität leicht zu erforschen. Unspektakulär, aber gemütlich.

