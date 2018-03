Klein, fein in Gifhorns Ackerbürger-Altstadt

Alles, was er bisher angefasst hat, wurde zu Gold. Und das hofft er auch mit dem Speicherhöfchen zu schaffen. Das kleine, feine Bier- und Weinrestaurant hat der Gifhorner Gastronom Fatih Kilic erst im Februar eröffnet.

Sein bisher schwierigstes Projekt, das sagt er selbst. Es sei „aus all den bisherigen Fehlern entstanden, um neue Fehler zu machen“, sieht er es nüchtern. Dabei ist es für Kilic die logische Erweiterung seines Cappu-Bistro-Konzepts am Marktplatz. Das wiederum ist eine Erweiterung jener Cappu-Bar die er von 2007 bis 2014 in der schmalen Zickengasse der Gifhorner Altstadt führte.

Im Speicherhöfchen ist es gleichwohl neu und anders: „Denn Frühstück zum Beispiel gibt es hier nicht“, sagt Kilic und muss genau diese Frage mehrmals am Tag den Gästen beantworten. Fürs Frühstück und vieles mehr bleibt sein Cappu-Bistro am Steinweg zuständig, da bediene er von morgens an ein Publikum „von 7 bis 77 Jahren“. Und in der Cappucabana, der Freiluft-Strandbar für die Sommersaison, fährt er noch mal ein ganz anderes Konzept.

Im Speicherhöfchen, das seinen Namen seiner Lage im historischen Speicherhof verdankt, spricht Kilic ein anderes Klientel an. Das Bier- und Weinrestaurant macht sich die besondere Lage im rückwärtigen Teil der alten Ackerbürgerhäuser der Gifhorner Altstadt auf handtuchschmalen Grundstücken zunutze und öffnet sie für Publikum.

Kilic hat in den ersten Wochen gemerkt, sein Publikum ist meist 45 Jahre und aufwärts, er ist gespannt, ob das so bleibt und wie sich das entwickelt. Für ihn ist das Speicherhöfchen jedenfalls etwas „das seinesgleichen sucht“. Er will mit erlesenen Weine und frischen, saisonalen Speisen in sehr hochwertig und geschmackvoll eingerichteten Räumen punkten.

In Textil gebundene Karten, viel Kerzenlicht, frische Blumen, warme Brombeer- und Grautöne umgeben von altem Fachwerk, auf gegossenem Betonboden – da hat er sich viele Gedanken gemacht. Zusammen mit Anne-Kathrin Strauß vom Hey-Store in Braunschweig, die der Einrichtung ihren Stempel aufgedrückt hat. Für das gute Essen ist Koch Paul Scheliga zuständig, er kredenzt den Gästen Köstlichkeiten wie Rote-Beete-Carpaccio mit Makrele, Rinderroulade oder Semmelknödel. Kilic: „Die Karte ist klein, übersichtlich, anspruchsvoll.“

Der Gastronom hofft, dass die Gifhorner und ihre Gäste sein Speicherhöfchen annehmen und schätzen werden. „Würde ich das in einer Studentenstadt aufmachen, wäre das eine Goldgrube. Studenten lieben solche Läden in kleinen Gassen.“ Umso mehr hofft er, dass es auch in seiner Stadt funktioniert.

50 bis 55 Leute bekommt er in den zwei Räumen unter, im urigen Innenhof vor dem Speicherhöfchen haben noch mal acht bis zehn Tische Platz und im Garten hinterm Restaurant erstreckt sich der Rasen fast unbegrenzt.

Geöffnet ist das Speicherhöfchen vorerst dienstags bis freitags ab 17.30 Uhr sowie samstags von 11.30 bis 15 Uhr und ab 17.30 Uhr. Fest etabliert hat Kilic Elemente wie den Wein der Woche und das Gericht der Woche, geplant ist zudem ein regelmäßiger Mittagstisch.