Subway eröffnet früher als gedacht

Gifhorn Die Eröffnung ist bereits am Mittwoch.

Anders als geplant, eröffnet die Fast-Food-Kette Subway eine Filiale in Gifhorn. Wie das Unternehmen mitteilt, öffnen sich die Türen des Sandwich-Experten an der Braunschweiger Straße bereits am Mittwoch, 21. März.

Der Innenbereich wird über 43 Sitzplätze verfügen. Zusätzlich wird es einen neu angelegten Außenbereich geben, heißt es weiter. Carsten Reisch und Gürkan Karabayir, die das Restaurant als Franchisenehmer führen werden, Betreiben bereits drei gemeinsame Standorte in Celle, Wolfsburg und Munster. Mit 15 Mitarbeitern versorgen sie Sandwich-Fans von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 8.30 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 bis 23 Uhr.