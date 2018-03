30 Glätte-Unfälle in der Nacht zu Samstag

Wie in ganz Niedersachsen sorgte die Schneeglätte in der Nacht von Freitag zu Samstag zu etlichen Unfällen auch im Kreis Gifhorn. 21 Kollisionen zählte die Polizei-Inspektion Gfihorn bis Samstagmorgen. Am Nachmittag sprachen die Beamten bereits von knapp 30 Fällen. Die Folgen waren allerdings überschaubar: „Es gab hauptsächlich Blechschäden und ein paar Leichtverletzte“, sagte eine Sprecherin, „keine...