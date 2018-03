Hankensbüttel Als die Feuerwehr in dem brennenden Bauernhaus nach Personen suchte, fand sie am Dienstagmorgen eine noch nicht identifizierte Leiche.

Ein Toter bei Wohnungsbrand in Hankensbüttel

Wie die Polizei meldet, ist am Dienstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Hankensbüttel eine Person gestorben. Gegen 7.45 Uhr alarmierten Nachbarn die Feuerwehr und meldeten Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss eines Hauses an der Wittinger Straße.

Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, begann sie unmittelbar zu löschen und im Haus nach Personen zu suchen. Gegen 8.15 Uhr, so die Polizei weiter, fanden die Rettungskräfte eine Leiche im Haus, deren Identität noch nicht geklärt ist. Ebenso unklar ist die Brandursache.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein altes Bauernhaus, dass zu einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten umgebaut wurde. Nur eine davon wurde durch den Brand beschädigt.