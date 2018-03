Gifhorner Friedensfest am Karsamstag

Gifhorn Im Rahmen der jährlichen Osteraktionen der Friedensbewegung organisiert das Gifhorner Bündnis „Bunt statt Braun“ am Samstag, 31. März, ein Friedensfest in der Fußgängerzone vor der Volksbank. Initiativen, Gruppen und Organisationen beteiligen sich mit Informationsständen an der Veranstaltung, die...