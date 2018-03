„Das Wir-Gefühl stimmt“

38 Aktive, darunter drei Frauen, sind derzeit in Ehras Ortswehr. Ortsbrandmeister Dirk Lindeblatt berichtete bei der Jahreshauptversammlung im Heidekrug zudem von zwei Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und vier Kindern in der Kinderfeuerwehr Hoitlingen. Zusammen mit den fördernden und Mitgliedern...