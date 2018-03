Anekdoten aus dem Gerichtssaal

Gifhorn Der DRK-Ortsverein Gifhorn lädt alle Senioren der Stadt am Dienstag, 27. März, ab 15 Uhr zu einem bunten Nachmittag in das DRK-Veranstaltungszentrum, Am Wasserturm 5 in Gifhorn, ein. Der inzwischen pensionierte Richter Martin Hartleben erzählt lustige Geschichten aus dem Gerichtssaal. Weiterhin...