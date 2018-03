Kästorfer gestalten den Waldpfad neu

Kästorf Das nächste Treffen „Dorf im Dialog“ findet am Montag, 26. März, von 19 Uhr an im Gasthof Isetal statt. Dorf im Dialog (DiD) ist eine Informations- und Diskussionsveranstaltung in Kästorf die seit mehreren Jahren im Ort stattfindet, teilt der Ortsrat in seiner Einladung mit. Gewünscht wird auch...