Tanztee in der Stadthalle

Gifhorn Ein Tanztee findet in der Gifhorner Stadthalle am Sonntag, 25. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Unter dem Motto „Tanzen im Takt“ laden der Seniorenbeirat und die Stadthallenbetreiber alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust am Tanzen haben, zum Tanztee ein. Es spielt Lothar Steppke. Für Getränke,...