Gassigeherin findet Wurst mit Rasierklinge

Gifhorn Einen üblen Fund machte am Mittwochmorgen eine 36-jährige Gassigeherin mit zwei Hunden am Anglerweg in Müden: An dem Feldweg, der an der Aller entlangführt fand sie gegen 11 Uhr in der Nähe der dortigen Pferdekoppel eine Räucherwurst, die mit einer Rasierklinge gespickt war – für Hunde kann ein...