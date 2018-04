Rock und Pop im Alt Gifhorn

Gifhorn The Adapters gastieren am Samstag, 7. April, von 21 Uhr an im Alt Gifhorn. Der Eintritt kostet 5 Euro. The Adapters sind eine Coverband. Die Band besteht seit sieben Jahren. Das Repertoire reicht von Rock bis Pop, von Westernhagen über Elvis bis hin zu Reel to Real. Besucher dürfen sich auf einen...