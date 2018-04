Illegales Autorennen zwischen Wilsche und Gamsen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem illegalen Autorennen, das am Sonntagnachmittag zwischen auf der Kreisstraße 34 stattgefunden hat. Foto: Archiv

Gifhorn Die Polizei sucht Zeugen zu einem illegalen Autorennen, das sich zwei junge Fahrer am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 34 geliefert haben.

Mehrere Hinweisgeber konnten beobachten, wie sich zwei schwarze Limousinen ein offensichtliches Rennen mit mehreren Überholvorgängen lieferten. Zuvor seien sie am östlichen Ortsausgang von Wilsche mit durchdrehenden und quietschenden Rädern gestartet, teilt die Polizei mit. Die Route ging dann in Richtung Gamsen, am dortigen Kreisel wendeten die Raser und fuhren mit hoher Geschwindigkeit zurück nach Wilsche.

Als Fahrzeugführer konnte die Polizei einen 19-jährigen Gifhorner ermitteln, der mit einem 5-er BMW unterwegs war. Sein Renngegner war ein 20-jähriger Gifhorner mit einem E-Klasse-Mercedes.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden Fahrer ein. Ihnen drohen jetzt Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 98 00 in Verbindung zu setzen.