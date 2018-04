„Kästorf Open“ – Wettkämpfe starten am 21. April auf dem Schützenplatz

Die traditionellen Feuerwehrwettkämpfe „Kästorf Open“ starten am Sonnabend, 21. April, in Kästorf auf dem Schützenplatz am Masthoop. Zu den beliebten Wettkämpfen werden etwa 200 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis sowie aus Peine und Wolfsburg erwartet. Für Verpflegung während des Wettkampfes...