Ermittler und Arbeitgeber sagen vor Gericht aus

Gifhorn Im Prozess um den schweren Raub mit Vergewaltigung und Körperverletzung in einem sogenannten Lovemobil in Gifhorn haben am Freitag der leitende Ermittlungsbeamte und der Arbeitgeber des Angeklagten vor dem Hildesheimer Landgericht ausgesagt. Dem heute 23-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2017...